Jesús Ramírez anotó doblete en la goleada del Çorum

El Çorum de Jesús Ramírez venció al Samsunspor, en un duelo sabatino de la quinta jornada de la Süper Lig turca.

El atacante fue titular, disputó 80 minutos y marcó en el 1 y 71, en la goleada 1-5 de su equipo como visitante.

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Ramírez tiene 3 goles y 1 asistencia en 5 encuentros, todos como titular, en la naciente temporada. Con el doblete, ingresó en el top 10 de goleadores de la competición.

Çorum ganó por segunda jornada consecutiva, con lo que se ubica séptimo en la clasificación de la máxima categoría de Turquía, con 7 puntos en 5 fechas.

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Foto: Yaylahaber.com.tr