Kevin Kelsy anotó en su primer clásico escocés

El Rangers de Kevin Kelsy superó este domingo al Celtic, en un encuentro de la Copa de la Liga escocesa.

El delantero fue titular, disputó 87 minutos, marcó gol en el 59 y dio una asistencia, en la victoria de su equipo 3-0.

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Kelsy anotó su primer tanto con el Rangers y lo hizo en su primer clásico. También consiguió su primera asistencia, en su segundo partido al hilo como titular.

Tras vencer en el Old Firm, el Rangers se medirá al Aberdeen en las semifinales, que se disputarán en una fecha a confirmar entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

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Foto: Getty Images