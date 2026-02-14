Keiber Lamadrid debutó con el West Ham en la FA Cup

El West Ham United de Keiber Lamadrid superó este sábado al Burton Albion, en un encuentro de la cuarta ronda de la FA Cup.

El volante fue titular y disputó 71 minutos, en el triunfo de su equipo 0-1 en el tiempo extra.

Loading...

Lamadrid debutó en este partido con el primer equipo del conjunto londinense, luego de haber visto acción -con gol anotado- en el elenco sub-21 el 2 de febrero.

West Ham avanzó a la quinta ronda -octavos de final- del tradicional torneo, que se sorteará el lunes.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images