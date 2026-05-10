Fernando Aristeguieta dirigirá a la Vinotinto sub-17 en el Mundial

La FVF confirmó este domingo el nombramiento de Fernando Aristeguieta como seleccionador vinotinto sub-17 y asistente técnico en la mayor.

«Aristeguieta se suma al cuerpo técnico liderado por el seleccionador Oswaldo Vizcarrondo en la Vinotinto absoluta«, publicó el ente.

«Además, estará al frente de la Vinotinto sub-17 de forma interina hasta la finalización del Mundial sub-17 2026«, completó la publicación federativa.

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El «Colorado» tomó el puesto dejado por Jhonny Ferreira el mes pasado, luego de la clasificación de la selección venezolana al Mundial juvenil, que se disputará en Catar en noviembre.

A su vez, Aristeguieta renunció al banquillo del Caracas FC tras la eliminación en la fase regular del Torneo Apertura 2026.

El entrenador ya estuvo a cargo de la Vinotinto en los amistosos de la fecha FIFA de noviembre de 2025.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF