Fernando Aristeguieta renunció al banquillo del Caracas FC

El Caracas FC informó este miércoles el final del ciclo del director técnico Fernando Aristeguieta al frente del equipo.

«La junta directiva del Caracas FC informa que el director técnico Fernando Aristeguieta presentó su renuncia este martes en horas de la mañana, la cual fue aceptada por la institución«, detalló el club capitalino en un comunicado.

El entrenador estuvo en el cargo durante un año y nueve meses, consiguiendo dos clasificaciones a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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Su balance fue de 29 triunfos y 27 empates en 62 partidos, en lo que fue su primera experiencia en los banquillos. Adicionalmente, fue seleccionador vinotinto interino en la fecha FIFA de noviembre de 2025.

Caracas quedó eliminado en el Torneo Apertura 2026 con una fecha de antelación. Además, está afrontando los grupos de la Sudamericana, con 4 puntos en 2 fechas y el próximo compromiso -ante el Racing argentino- marcado para el 29 de abril.

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Foto: Prensa Caracas FC