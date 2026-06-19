Deportivo Táchira anunció al uruguayo Valentín Adamo

El Deportivo Táchira informó este viernes su primer fichaje para el Torneo Clausura 2026, el uruguayo Valentín Adamo.

«El ataque aurinegro se sigue fortaleciendo con la garra charrúa. Bienvenido a la familia aurinegra, Valentín, vamos juntos por un semestre inolvidable«, publicó el club tachirense en las redes sociales.

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Adamo, delantero de 24 años de edad, firmó hasta diciembre de 2027. Su último club fue el RWDM de la segunda división de Bélgica y pasó antes por Botafogo y Unión Española, aparte de conjuntos uruguayos.

Táchira inició los trabajos de intertemporada el miércoles en la Cancha Alterna de Pueblo Nuevo, de cara al Clausura y la Copa Venezuela.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo