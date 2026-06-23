Jiovany Ramos titular en la segunda derrota de Panamá

Panamá quedó eliminada del Mundial 2026 tras sufrir su segunda derrota por la mínima diferencia en el Grupo L.

Jiovany Ramos fue titular y disputó 77 minutos, en la caída canalera 0-1 ante Croacia en Toronto.

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El central de Academia Puerto Cabello fue abridor en los dos encuentros disputados por Panamá en lo que va del campeonato del mundo.

Jorge Gutiérrez fue convocado pero no jugó.

Con la derrota, el elenco centroamericano siguió sin puntos en el último lugar del grupo y selló su eliminación matemática del Mundial a falta de una jornada.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images