Charlis Ortiz jugará en el Anzoátegui FC

Anzoátegui FC anunció a Charlis Ortiz como su más reciente incorporación para el Torneo Clausura 2026 y la Copa Venezuela.

«El Tigre blindará el ataque anzoatiguense. El delantero Charlis Ortiz vestirá la camiseta del cuadro oriental para la Temporada 2026«, informó el elenco portocruzano en las redes sociales.

Loading...

Ortiz, de 39 años de edad, firmó hasta el final del torneo tras cerrar su paso de dos años por UCV FC. Entre los equipos que contaron con sus servicios en el torneo venezolano estuvo el extinto Deportivo Anzoátegui.

El conjunto anzoatiguense debutará en la Copa Venezuela este miércoles, como local ante Ávila FC.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Anzoátegui FC