Deportivo La Guaira anunció dos salidas

El Deportivo La Guaira confirmó este miércoles dos bajas en su plantel para el resto del Torneo Clausura 2026.

El panameño Jorge Gutiérrez partió cedido con opción de compra al Universitario peruano.

El lateral zurdo disputó el Mundial 2026 con Panamá y a su regreso vio acción en dos partidos del actual certamen.

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Por su parte, el central venezolano Diego Osío fue traspasado a Al Zawraa de Irak. El zurdo también jugó los dos primeros encuentros del Clausura.

El cuadro naranja está en el cuarto lugar de la clasificación del actual semestre, con 6 puntos en 3 fechas.

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Foto: Prensa Liga Futve