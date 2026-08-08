Monagas dejó atrás la racha negativa

La tercera jornada del Torneo Clausura 2026 de la primera división empezó este sábado, con la victoria 1-0 de Monagas SC ante Carabobo FC.

El elenco oriental consiguió el triunfo gracias a una acción individual por la banda izquierda de Luis «Cariaco» González en el minuto 51.

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El resultado rompió una racha de cuatro partidos sin ganar, que venía desde el Apertura, y le dio al azulgrana sus primeros 3 puntos del actual semestre.

Este domingo seguirá la fecha con los duelos Anzoátegui FC-Portuguesa FC, Trujillanos FC-Deportivo Táchira, Zamora FC-Academia Puerto Cabello y Metropolitanos FC-UCV FC.

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Foto: Prensa Monagas SC