Metropolitanos FC nuevo puntero de la tabla acumulada

Este miércoles se disputó un encuentro de la segunda jornada del Torneo Clausura 2026, con triunfo de Metropolitanos FC ante Deportivo La Guaira.

En el partido disputado a puerta cerrada en el estadio Olímpico de la UCV, el cuadro violeta se impuso 1-2.

Nicolás Fedor en el minuto 10 abrió la cuenta y Juan Castellano igualó de impecable tiro libre en el 15. El argentino Guillermo Ortiz fue expulsado en el 66 y en la jugada de pelota parada siguiente, Andrés Ferro anotó el de la diferencia.

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Con el resultado, Metropolitanos desplazó a La Guaira del primer lugar de la tabla acumulada al llegar a 31 puntos.

Este jueves se disputarán los compromisos Rayo Zuliano-Anzoátegui FC, Estudiantes de Mérida-Zamora FC y Academia Puerto Cabello-Caracas FC.

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Foto: Prensa Metropolitanos FC