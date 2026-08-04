Táchira y Carabobo ganaron en casa

La segunda jornada del Torneo Clausura 2026 empezó este martes con tres compromisos y triunfos para cada uno de los locales.

Deportivo Táchira venció 1-0 a Portuguesa FC en Pueblo Nuevo. En un partido poco vistoso, la diferencia llegó con un gol de penal del uruguayo Rodrigo Pollero en el minuto 45+2.

Carabobo FC superó 2-0 a Trujillanos FC en Valencia. El dominio en las acciones se reflejó en los tantos de Darwin Machís en el 26 y el colombiano Joshuan Berríos en el 86.

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UCV FC ganó 2-1 ante Monagas SC a puerta cerrada en el estadio Olímpico. La visita se adelantó con Ronald Rodríguez en el 30. La remontada ucevista se dio con Kendrys Silva en el 39 y el colombiano Juan Camilo Zapata en el 65.

La fecha seguirá el miércoles con el duelo Deportivo La Guaira-Metropolitanos FC.

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Foto: Prensa Deportivo Táchira