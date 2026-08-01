Trujillanos FC ganó su primer partido de la temporada

Este sábado se disputaron dos encuentros de la primera jornada del Torneo Clausura 2026, con triunfos para Trujillanos FC y Deportivo La Guaira.

Trujillanos venció 2-0 a UCV FC. Los goles fueron del argentino Ezequiel Gnemmi en el minuto 45, con un cabezazo en un córner, y de Enderson Abreu en el 79.

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El cuadro guerrero consiguió su primera victoria en la Temporada 2026 aunque permanece como el colista de la tabla acumulada.

La Guaira ganó 1-2 ante Monagas SC. Juan Luis Perdomo en el 39 y el argentino Sebastián Zeballos en el 78 marcaron por el naranja, con el descuento de Kevin De La Hoz en el 90+1.

El domingo continuará la fecha con los encuentros Zamora FC-Rayo Zuliano y Metropolitanos FC-Academia Puerto Cabello.

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Foto: Prensa Trujillanos FC