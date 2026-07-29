El Torneo Clausura empezará este viernes

La Liga Futve publicó el calendario de la primera jornada del Torneo Clausura 2026, que empezará este viernes.

El certamen se pondrá en marcha con el duelo entre Portuguesa FC y Carabobo FC en el Farid Richa de Barquisimeto.

La fecha inaugural se disputará hasta el lunes, con el encuentro entre Caracas FC y Estudiantes de Mérida.

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Aunque el ente no lo informó al hacer público el programa, los partidos que se realizarán en el estadio Olímpico de la UCV serán a puerta cerrada.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo