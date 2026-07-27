Carabobo confirmó al hondureño Exon Arzú

Exon Arzú será el primer hondureño en vestir la camiseta del Carabobo FC, luego de la confirmación de su fichaje para el Torneo Clausura 2026.

«Puedo decirles que soy un futbolista que va a sumar en el ataque y va siempre para el frente«, comentó el atacante, en declaraciones difundidas por el elenco valenciano.

Arzú, de 22 años de edad, firmó hasta 2027. Anteriormente jugó en el Houston Dynamo y el Real España, además de ser internacional por Honduras.

Loading...

«Me manejo muy bien en las tres posiciones del frente de ataque, tanto como extremo por ambas bandas como de delantero«, repasó en relación a su desempeño en la cancha.

El centroamericano es la cuarta alta anunciada por el Carabobo tras las de Darwin Machís y los porteros Miguel Silva y Diego Gil.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Carabobo FC