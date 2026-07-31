Jesús Camargo anunciado por el Once Caldas

El Once Caldas confirmó este viernes la llegada de Jesús Camargo, quien tendrá su primera experiencia en un club del extranjero.

«Jesús Camargo es la ficha con la que completamos el álbum, quien viene a sumar su experiencia a nuestro Blanco ¡Bienvenido!«, publicó el elenco colombiano junto a un video de presentación.

Loading...

Camargo, de 28 años de edad, llegó proveniente del Deportivo Táchira, equipo con el que arrancó el año como titular pero luego fue perdiendo espacio.

El internacional vinotinto se sumó a un conjunto que inició la liga del vecino país con un triunfo y que en el primer semestre fue eliminado en los cuartos de final.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo