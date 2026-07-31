Se jugó uno de los dos partidos en el inicio del Clausura 2026

Este viernes empezó la primera jornada del Torneo Clausura 2026, con dos partidos programados pero solo uno realizado.

El encuentro entre Anzoátegui FC y Deportivo Táchira no inició por falla eléctrica en el estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz.

Luego de una espera de casi una hora y media, el fluido no fue restablecido y el club aurinegro se retiró del escenario.

La Liga Futve emitió un comunicado en el que indicó que el partido «no se disputó», detallando que tras aguardar el tiempo reglamentario no se alcanzaron las «condiciones requeridas para la disputa del compromiso». Sin embargo, no anunció la suspensión o la reprogramación del duelo.

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En la tarde, Portuguesa FC superó 1-0 a Carabobo FC en el Farid Richa de Barquisimeto. El tanto fue de José Gregorio Pérez en el minuto 2.

Este sábado continuará la fecha con los partidos Monagas SC-Deportivo La Guaira y Trujillanos FC-UCV FC.

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Foto: Prensa Carabobo FC