Jeferson Caraballo a Táchira y «Cariaco» González a Monagas

Uno de los movimientos más esperados en el mercado de fichajes para el Torneo Clausura 2026 se oficializó a pocas horas del inicio del certamen.
Deportivo Táchira anunció la incorporación del mediocampista Jeferson Caraballo proveniente del Monagas SC, con contrato hasta diciembre de 2029.
«Juventud, versatilidad y destreza, Jeferson Caraballo el cerebro para el mediocampo Aurinegro. Bienvenido a la familia aurinegra, comienzas a escribir tu historia con el Más Grande«, publicó el cuadro aurinegro.
«En mutuo acuerdo entre instituciones, Luis “Cariaco” González se va transferido de manera definitiva al Monagas SC«, apuntó Táchira.
A su vez, el cuadro oriental confirmó el arribo de «Cariaco» y la salida de Caraballo. En el caso del volante ofensivo será su segunda etapa con el Monagas, luego de la vivida entre 2016 y 2019.
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