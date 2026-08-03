Resultados, goles y clasificación de la primera jornada del Clausura 2026

Entre el viernes y el lunes se disputaron seis de los siete partidos correspondientes a la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la primera división.
Portuguesa FC 1-0 Carabobo FC – Viernes 31 julio
Goles: José Gregorio Pérez 2′
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Farid Richa, Barquisimeto
Anzoátegui FC 0-3 Deportivo Táchira – Viernes 31 julio
Táchira obtuvo los 3 puntos tras suspensión definitiva por ausencia de generadores eléctricos alternativos en el estadio
Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz
Monagas SC 1-2 Deportivo La Guaira – Sábado 1 agosto
Goles: Kevin De La Hoz 90+1′ – Juan Luis Perdomo 39′ Sebastián Zeballos 78′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Monumental, Maturín
Trujillanos FC 2-0 UCV FC – Sábado 1 agosto
Goles: Ezequiel Gnemmi 45′ Enderson Abreu 79′
Árbitro: Carlos Marabay (Bolívar)
Estadio: José Alberto Pérez, Valera
Zamora FC 2-1 Rayo Zuliano – Domingo 2 agosto
Goles: Isaí Valladares 30′ Juan Manuel Valencia 78′ – José Luis Ochoa 44′
Árbitro: Rubén González (Lara)
Estadio: La Carolina, Barinas
Metropolitanos FC 2-1 Academia Puerto Cabello – Domingo 2 agosto
Goles: George Ayine 20′ Kavier Ortiz 22′ – Daniel Saggiomo 52′
Árbitro: Yender Herrera (Aragua)
Estadio: Olímpico, Caracas
Caracas FC 2-2 Estudiantes de Mérida – Lunes 3 agosto
Goles: Jeriel De Santis 77′ Jesús Yendis 90+3′ – Romeesh Ivey 34′ Wilken Ramírez 90+1′ p
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Olímpico, Caracas
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Foto: Prensa Caracas FC