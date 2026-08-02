Zamora y Metropolitanos iniciaron sumando de a tres

La primera jornada del Torneo Clausura 2026 continuó este domingo con dos partidos, que resultaron en victorias para Zamora FC y Metropolitanos FC.

Zamora superó 2-1 a Rayo Zuliano. Los goles del cuadro blanquinegro fueron de Isaí Valladares en el minuto 30 y el colombiano Juan Manuel Valencia en el 78, empató parcialmente José Luis Ochoa en el 45.

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Metropolitanos ganó 2-1 ante Academia Puerto Cabello. El encuentro se jugó sin público en el estadio Olímpico capitalino.

Los tantos del violeta llegaron en una ráfaga en la primera mitad, con el ghanés George Ayine en el 20 y el ecuatoriano Kavier Ortiz en el 22. Descontó Daniel Saggiomo en el 52.

La fecha se completará el lunes con el partido Caracas FC-Estudiantes de Mérida.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Metropolitanos FC