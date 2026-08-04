Rafael Romo será el portero de UCV FC

UCV FC confirmó este martes el fichaje del guardameta Rafael Romo para el Torneo Clausura 2026.

«El cancerbero vuelve a Venezuela para blindar la portería ucevista y aportar su experiencia de cara al Torneo Clausura«, destacó una nota de prensa del elenco capitalino.

«Se espera que el miércoles complete las pruebas médicas y pueda trabajar a la par del equipo durante la semana«, agregó el comunicado ucevista.

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Romo, de 36 años de edad, cerró su vínculo con el Universidad Católica ecuatoriano y está de regreso al torneo venezolano tras sus pasos previos por Mineros de Guayana, Estudiantes de Mérida y Llaneros de Guanare.

UCV inició el Clausura con una derrota, luego de su eliminación la pasada semana en los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo