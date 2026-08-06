Resultados, goles y clasificación de la segunda jornada del Clausura 2026

Entre el martes y el jueves se disputaron los siete partidos correspondientes a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la primera división. Deportivo Táchira y Metropolitanos FC comparten el primer lugar
Carabobo FC 2-0 Trujillanos FC – Martes 4 agosto
Goles: Darwin Machís 26′ Joshuan Berríos 86′
Árbitro: Alejandro Velásquez (Distrito Capital)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
UCV FC 2-1 Monagas SC – Martes 4 agosto
Goles: Kendrys Silva 39′ Juan Camilo Zapata 65′ – Ronald Rodríguez 30′
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Olímpico, Caracas
Deportivo Táchira 1-0 Portuguesa FC – Martes 4 agosto
Goles: Rodrigo Pollero 45+2′ p
Árbitro: Yender Herrera (Aragua)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Deportivo La Guaira 1-2 Metropolitanos FC – Miércoles 5 agosto
Goles: Juan Castellano 15′ – Nicolás Fedor 10′ Andrés Ferro 67′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Olímpico, Caracas
Rayo Zuliano 0-1 Anzoátegui FC – Jueves 6 agosto
Goles: Edanyilber Navas 83′
Árbitro: Freddy Briceño (Trujillo)
Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo
Estudiantes de Mérida 1-0 Zamora FC – Jueves 6 agosto
Goles: Jesús Hernández 90′
Árbitro: Rafael Torres (Lara)
Estadio: Metropolitano, Mérida
Academia Puerto Cabello 3-1 Caracas FC – Jueves 6 agosto
Goles: Jean Castillo 41′ Andrés Ponce 71′ José Hernández Chávez 90+2′ p – Alejandro Villarreal 51′
Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello
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Foto: Prensa Caracas FC