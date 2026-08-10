Resultados, goles y clasificación de la tercera jornada del Clausura 2026

Entre el sábado y el lunes se disputaron los siete partidos correspondientes a la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 de la primera división. Deportivo Táchira y Metropolitanos FC comparten el primer lugar.
Monagas SC 1-0 Carabobo FC – Sábado 8 agosto
Goles: Luis González 51′
Árbitro: Carlos Marabay (Bolívar)
Estadio: Monumental, Maturín
Anzoátegui FC 3-4 Portuguesa FC – Domingo 9 agosto
Goles: Juan Silgado 25′ 90′ Antony Velasco 90+1′ – César Urpín 10′ Ovidio López 45+2′ Jonathan Cañete 59′ Lautaro Lovazzano 61′
Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz
Zamora FC 0-1 Academia Puerto Cabello – Domingo 9 agosto
Goles: Gerónimo Bortagaray 75′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: La Carolina, Barinas
Trujillanos FC 1-3 Deportivo Táchira – Domingo 9 agosto
Goles: Agustín Araujo 15′ – Rodrigo Pollero 53′ 55′ Luis Zúñiga 90+1′
Árbitro: Rubén González (Lara)
Estadio: José Alberto Pérez, Valera
Metropolitanos FC 2-1 UCV FC – Domingo 9 agosto
Goles: Nicolás Fedor 44′ José Riasco 73′ – Yohan Cumana 83′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Olímpico, Caracas
Rayo Zuliano 3-0 Estudiantes de Mérida – Lunes 10 agosto
Goles: José Luis Ochoa 22′ Cristian Romero 25′ Jorge Gómez 90+2′
Árbitro: Miguel Rosales (Cojedes)
Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo
Caracas FC 1-2 Deportivo La Guaira – Lunes 10 agosto
Goles: Alejandro Villarreal 43′ – Juan Castellano 10′ 71′ p
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Olímpico, Caracas
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Caracas FC