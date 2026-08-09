Táchira y Metropolitanos se mantuvieron en lo más alto

Este domingo se disputaron cuatro partidos de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, con triunfos para los punteros Deportivo Táchira y Metropolitanos FC.

Táchira venció 1-3 a Trujillanos FC. El cuadro valerano se adelantó con el argentino Agustín Araujo en el minuto 15. El aurinegro remontó en la segunda parte, con goles del uruguayo Rodrigo Pollero en el 54 y 55, y de Luis Zúñiga en el 90+1.

Metropolitanos superó 2-1 a UCV FC. Nicolás Fedor en el 44 y José Riasco en el 73 marcaron por el violeta, con el descuento de Yohan Cumana en el 83.

Tanto tachirenses como capitalinos conservaron la marca perfecta en el inicio del torneo y con 9 puntos cada uno están al frente de la clasificación.

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Portuguesa FC ganó 3-4 ante Anzoátegui FC. César Urpín adelantó a la visita en el 10, el colombiano Juan Silgado igualó en el 25 y el panameño Ovidio López volvió a poner en ventaja al rojinegro en el 45+2.

Los argentinos Jonathan Cañete y Lautaro Lovazzano ampliaron para el cuadro llanero en el 59 y 61. Descontaron Silgado en el 90 y el colombiano Antony Velasco en el 90+1.

Academia Puerto Cabello triunfó 0-1 ante Zamora FC. El tanto de la diferencia fue del uruguayo Gerónimo Bortagaray en el 75.

El lunes se completará la fecha con los encuentros Rayo Zuliano-Estudiantes de Mérida y Caracas FC-Deportivo La Guaira.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Táchira