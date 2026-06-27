Jorge Gutiérrez jugó en el Panamá-Inglaterra

Panamá se despidió del Mundial 2026 con una derrota ante Inglaterra, con lo que fue el colista del Grupo L.

Jorge Gutiérrez fue titular y disputó 88 minutos, en la caída 0-2 de la selección canalera en East Rutherford.

El lateral zurdo del Deportivo La Guaira debutó en la actual edición en este compromiso, convirtiéndose en el segundo jugador activo de la Liga Futve en ver acción en la historia de los Mundiales.

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Jiovany Ramos -el primero en la historia- fue convocado pero no jugó, con lo que cerró su participación con 2 partidos disputados como titular.

Inglaterra se impuso con tantos de Jude Bellingham en el minuto 62 y Harry Kane en el 67.

Croacia venció 2-1 a Ghana y consiguió el segundo lugar. Petar Sucic en el 31 y Nikola Vlasic en el 83 marcaron por el cuadro europeo. Derrick Luckassen lo hizo por el africano en el 73.

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Foto: Getty Images