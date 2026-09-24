Las selecciones sudamericanas empezaron la fecha FIFA

Los primeros amistosos de las selecciones de Conmebol en la fecha FIFA extendida se disputaron este jueves.

Uruguay cayó 3-1 en su visita a Japón. En el inicio del interinato de Diego Forlán, la Celeste dejó escapar el empate en los minutos finales. Kuryu Matsuki en el 11 abrió la cuenta y Maximiliano Araujo igualó en el 42.

En el 90+2 Kento Shiogai y en el 90+6 Ayase Ueda le dieron la victoria al elenco nipón, que será el próximo rival de Venezuela, el lunes.

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Ecuador perdió 3-0 en Corea del Sur. En un opaco estreno para el ciclo de Marcelo Gallardo, el elenco asiático encarriló el resultado con goles de Oh Hyun Gyu en el 54, Son Heung Min en el 58 y Lee Dong en el 86.

Este viernes, Brasil se medirá a Australia. El sábado será el turno de Estados Unidos-Perú, Canadá-Chile y Colombia-México. El domingo se jugará Bolivia-Paraguay.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo