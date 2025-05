Bolivia-Venezuela de eliminatorias se jugará en El Alto

La Conmebol confirmó el calendario de las fechas de eliminatorias de septiembre y al estadio Municipal de El Alto como sede del duelo entre Bolivia y Venezuela.

La Vinotinto visitará a la Verde el jueves 5 de septiembre, a las 4 de la tarde, hora venezolana, en el partido que abrirá la séptima jornada del premundial.

El estadio de El Alto es considerado como el ubicado a mayor altitud en el mundo apto para recibir partidos internacionales, a 4090 metros. Con capacidad para 25 mil espectadores, es la sede del Always Ready.

Entre 2023 y 2024 recibió una inversión de más de 1,7 millones de dólares para dotarlo de iluminación, mejorar sus instalaciones e instalarle césped natural.

En el segundo encuentro de la tanda de eliminatorias al Mundial 2026, la selección de Venezuela se mantendrá en el Monumental de Maturín, para recibir el martes 10 de septiembre, a las 6 de la tarde, a Uruguay.

Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026

Jornada 7

Jueves 5 septiembre

Bolivia vs. Venezuela – El Alto – 4:00 pm

Argentina vs. Chile – Buenos Aires – 8:00 pm

Viernes 6 septiembre

Uruguay vs. Paraguay – Montevideo – 7:30 pm

Brasil vs. Ecuador – Curitiba – 8:45 pm

Perú vs. Colombia – Lima – 9:30 pm

Jornada 8

Martes 10 septiembre

Colombia vs. Argentina – Barranquilla – 4:30 pm

Ecuador vs. Perú – Quito – 5:00 pm

Venezuela vs. Uruguay – Maturín – 6:00 pm

Paraguay vs. Brasil – Asunción – 8:00 pm

Chile vs. Bolivia – Santiago – 8:00 pm

Horarios de Venezuela

Foto: Archivo