Zamora ganó su segundo partido al hilo

La segunda jornada del Torneo Apertura 2026 continuó este sábado con tres partidos y triunfos para Zamora FC y UCV FC.

Zamora venció 3-2 a Estudiantes de Mérida. El paraguayo Ronald Acuña abrió el marcador en el minuto 4 y el colombiano Kevin Quejada igualó de penal en el 13. Isaí Valladares volvió a poner en ventaja al local en el 20 per Cristhian Rivas emparejó en el 29.

Valladares marcó el gol definitivo en el 59, con lo que el elenco barinés cerrará la fecha como uno de los equipos con marca perfecta de 6 puntos.

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UCV ganó 0-3 ante Monagas SC. Jovanny Bolívar fue el nombre propio de la noche, con goles en el 17 y 34 más la asistencia para el de Daniel De Sousa en el 71.

Caracas FC y Academia Puerto Cabello empataron 1-1. Edwuin Pernía anotó de penal en el 35 y el paraguayo Adrián Fernández igualó en el 42, también de penal.

El domingo cerrará la fecha con los partidos Trujillanos FC-Carabobo FC y Metropolitanos FC-Deportivo La Guaira.

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Foto: Prensa Zamora FC