Zamora FC consiguió el boleto a la Fase Final del Clausura

Este sábado empezó la penúltima jornada del Torneo Clausura 2025 con cuatro partidos y un nuevo clasificado a la Fase Final.

Zamora FC venció 2-1 a Anzoátegui FC y se convirtió en el sexto equipo con boleto a la siguiente ronda. Erickson Gallardo en el minuto 69 y Antonio Romero en el 85 marcaron por el local, con el descuento del colombiano Antony Velasco en el 90+3.

Estudiantes de Mérida ganó 1-2 ante Academia Puerto Cabello. El panameño Omar Browne adelantó al rojiblanco en el 17, Edwuin Pernía igualó en el 19 y Ángelo Peña puso el definitivo en el 49.

UCV FC superó 3-0 a Rayo Zuliano. Samuel Sosa marcó de tiro libre en el 36, Darwin Machís amplió en el 41 y el colombiano Juan Camilo Zapata cerró la cuenta en el 66.

En la noche, Metropolitanos FC goleó 5-1 a Portuguesa FC. Los tantos del cuadro violeta fueron de Richard Figueroa en el 44, Nicolás Fedor en el 49 y 63, Jeizon Ramírez en el 61 y Lewuis Peña en el 88. Descontó Aitor López de penal en el 58.

Los dos últimos pasajes a la Fase Final se definirán en la fecha 13 con Estudiantes (16 puntos) y Puerto Cabello (15) en puestos de clasificación, y Metropolitanos (14), UCV (14) y Rayo Zuliano (13) aún con opción matemática de avanzar.

El domingo se jugarán los encuentros Yaracuyanos FC-Deportivo Táchira, Monagas SC-Caracas FC y Carabobo FC-Deportivo La Guaira.

Foto: Prensa Zamora FC