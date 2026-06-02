Henry Meléndez seguirá en el banquillo del Caracas FC

Caracas FC anunció este martes la continuidad de Henry Meléndez como el director técnico de su plantel de primera división.

«Tras marcar un momento histórico en la institución a nivel internacional, seguirá al mando como director técnico del Caracas FC hasta diciembre del presente año«, apuntó el club avileño en un comunicado.

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Meléndez asumió el banquillo rojo tras la renuncia de Fernando Aristeguieta en abril, cumpliendo su tercera etapa como interino durante la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

En el corto periplo, el entrenador de 41 años de edad consiguió 2 triunfos y 2 empates en 5 encuentros, entre torneo nacional y competición internacional.

El primer reto como estratega titular del Caracas será a finales de julio, ante el Santa Fe colombiano en los playoffs de octavos de la Sudamericana.

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Foto: Prensa Caracas FC