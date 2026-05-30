Academia Puerto Cabello clasificó a la Final del Apertura 2026

Este sábado se disputó la última jornada del Cuadrangular A del Torneo Apertura 2026, con dos partidos en el estadio Olímpico de la UCV.

Academia Puerto Cabello venció 0-2 a Deportivo La Guaira. Andrés Ponce de cabeza en el minuto 20 y Jean Castillo en el 55 marcaron los goles.

El cuadro fortinero terminó como el puntero del grupo con 10 puntos, con lo que clasificó a la Final del semestre -segunda consecutiva en un torneo corto- y aseguró cupo internacional para 2027.

En la tarde, Portuguesa FC ganó 2-3 ante UCV FC. El argentino Jonathan Cañete puso en ventaja a la visita en dos rápidos ataques en el 13 y 23. El atacante igualó la cima de la tabla de goleadores con 12 tantos.

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Jovanny Bolívar descontó en el 54. David Linárez marcó el tercero en el 74 y Samuel Sosa completó el resultado en el 88.

Antes del partido, las autoridades de la Liga Futve hicieron entrega a UCV del trofeo de la Supercopa de Venezuela, que este año no disputó su final ya que el elenco universitario fue campeón de liga y copa en 2025.

Este domingo se conocerá el otro finalista, con la definición del Cuadrangular B en los partidos Deportivo Táchira-Estudiantes de Mérida y Metropolitanos FC-Carabobo FC.

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Foto: Prensa Academia Puerto Cabello