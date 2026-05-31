Carabobo FC goleó y se metió en la Final del Apertura

Este domingo cerró el Cuadrangular B con los dos partidos que completaron la Fase Final del Torneo Apertura 2026.

Carabobo FC goleó 1-5 a Metropolitanos FC. En una segunda mitad en la que aprovechó casi cada concesión defensiva rival, Loureins Martínez marcó cuatro veces, en los minutos 46, 55, 58 y 86.

Edson Alejandro Tortolero agregó un tanto en el 89, mientras que Nicolás Fedor descontó de penal en el 69.

El cuadro valenciano alcanzó el primer lugar con 11 puntos y una diferencia de goles de +5.

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El domingo 7 de junio a las 6 de la tarde, Carabobo recibirá en el Misael Delgado a Academia Puerto Cabello en la Final del Apertura.

Deportivo Táchira superó 1-0 a Estudiantes de Mérida. El gol fue del uruguayo Jairo Villalpando en el 60.

El club aurinegro se quedó a puertas de clasificar, ya que sumó 11 puntos pero su diferencial fue de +3, en una tarde en la que el portero rojiblanco, el panameño Eddie Roberts, evitó un marcador abultado en contra.

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Foto: Prensa Carabobo FC