Resultados, goles y clasificación de la sexta jornada de la Fase Final del Apertura 2026

Entre el sábado y el domingo se disputaron los cuatro partidos correspondientes a la última fecha de los cuadrangulares del Torneo Apertura 2026 de la primera división. Carabobo FC y Academia Puerto Cabello clasificaron a la Final, que se disputará el 7 de junio en Valencia.

Cuadrangular A

UCV FC 2-3 Portuguesa FC – Sábado 30 mayo

Goles: Jovanny Bolívar 54′ Samuel Sosa 88′ – Jonathan Cañete 13′ 23′ David Linárez 74′

Árbitro: Carlos Parra (Táchira)

Estadio: Olímpico, Caracas

Deportivo La Guaira 0-2 Academia Puerto Cabello – Sábado 30 mayo

Goles: Andrés Ponce 20′ Jean Castillo 55′

Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)

Estadio: Olímpico, Caracas

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Cuadrangular B

Metropolitanos FC 1-5 Carabobo FC – Domingo 31 mayo

Goles: Nicolás Fedor 69′ p – Loureins Martínez 46′ 55′ 58′ 86′ Edson Alejandro Tortolero 89′

Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)

Estadio: Olímpico, Caracas

Deportivo Táchira 1-0 Estudiantes de Mérida – Domingo 31 mayo

Goles: Jairo Villalpando 60′

Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)

Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal

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Foto: Prensa Deportivo Táchira