Zamora B ganó el duelo regional ante Atlético Barinas

Entre el viernes y el domingo se disputaron los siete encuentros de la jornada en la segunda división del fútbol venezolano.

En el Grupo Centro Occidental, el viernes, Academia Puerto Cabello B y Atlético El Vigía igualaron 1-1. Leonardo Ospino adelantó a la visita en el minuto 31 y Jeriel Fernández empató en el 40.

El resto de la fecha se jugó el sábado. Yaracuyanos FC venció 0-3 a Real Frontera. Los goles fueron de Jader Córdoba en el 8, Deibert Figueroa en el 18 y Víctor Viez en el 85.

Zamora FC B triunfó 2-1 ante Atlético Barinas. Por el filial blanquinegro marcaron José Flores en el 32 e Isaí Valladares en el 53. Por la visita lo hizo Isaac Valencia en el 37.

Barquisimeto SC superó 3-0 a Ureña SC. Anthwan Díaz en el 2 y Ángel Flores en el 19 y 90+1 fueron los anotadores.

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Deportivo Lara tuvo fecha libre.

Lara es el puntero del grupo con 60 puntos, seguido de Barquisimeto con 50 y Ureña con 45.

La jornada en el Grupo Oriental se disputó el domingo. Aragua FC venció 1-0 a Ávila FC. El gol fue de Ronny Maza en el minuto 79.

Monagas SC B superó 2-1 a Mineros de Guayana. Un autogol de Elijah Pacheco en el 7 y un tanto de Adrián Manrique en el 49 le dieron el triunfo al filial azulgrana, por la visita marcó Sebastián Meneses en el 39.

Dynamo Puerto ganó 2-1 ante Bolívar SC. Martín González en el 17 y Yhonnier Lucena en el 84 anotaron por el local, con un penal de Alberto Cabello en el 47 para los de Ciudad Bolívar.

Deportivo Miranda tuvo fecha libre.

Monagas siguió al frente de la zona con 48 puntos, seguido de Miranda con 41.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Atlético Barinas