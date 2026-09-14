Domingo de mucha actividad en la Liga Futve 2

Entre el sábado y el domingo se disputaron los siete partidos de la jornada en la segunda división del fútbol venezolano.

En el Grupo Centro Occidental, el sábado, Barquisimeto SC y Academia Puerto Cabello B empataron 1-1. Diogo Morales abrió la cuenta por la visita en el minuto 55. Igualó Ángel Flores en el 64.

Deportivo Lara venció 0-1 a Atlético Barinas. El tanto fue de Keny González en el 49.

Atlético El Vigía se impuso 1-0 ante Yaracuyanos FC. La diferencia la hizo un penal de Yefferson Colmenarez en el 79.

Ureña SC batió 1-0 a Real Frontera. El gol fue un penal de Yonser Parra en el 61.

Zamora FC B tuvo fecha libre.

El grupo es encabezado por Lara con 54 puntos, seguido de Barquisimeto con 44.

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En el Grupo Oriental, Monagas SC B triunfó 2-1 ante Dynamo Puerto. Los goles del filial azulgrana fueron de Edward Osorio en el minuto 81 y José Carrasco de penal en el 87, Eliézer González marcó por el cuadro portocruzano de penal en el 30.

Mineros de Guayana goleó 4-1 a Bolívar SC. Diosner Pacheco en el 10, Tomás Zamora de penal en el 17, Diosmer Pacheco en el 42 y Juan Méndez en el 90+1 anotaron por el negriazul, con el descuento de Gabriel Fermín en el 56.

Aragua FC ganó 2-1 ante Deportivo Miranda. Jorge Pinto en el 16 y Jossimar Chaverra en el 82 marcaron por el aurirrojo. Lucas Fernández lo hizo por la visita en el 84.

Ávila FC tuvo fecha libre.

La zona está encabezada por Monagas con 42 puntos, seguido de Miranda con 38.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Mineros de Guayana