La segunda división tuvo fecha entre semana

Este miércoles se disputó la jornada 26 del Grupo Centro Occidental de la Temporada 2026 de la Liga Futve 2.

Zamora FC B venció 0-2 a Real Frontera. Los goles fueron de Gabriel Estasio en el minuto 18 y Pablo Andrea en el 85.

Atlético El Vigía superó 2-1 a Atlético Barinas. Joel Infante en el 57 y Bryan Duarte en el 76 marcaron por el local, Roswar Olivera en el 19 por el elenco llanero.

Yaracuyanos FC ganó 4-3 ante Ureña SC. Los tantos locales fueron de Santiago Garzón en el 18 y 31, José Castillo en el 50 y Víctor Viez en el 85. Por el cuadro tachirense anotaron Yonser Parra en el 3 y 10, y Abdid Muñoz en el 82.

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Deportivo Lara se impuso 2-1 ante Barquisimeto SC. Mario Álvarez en el 36 abrió el marcador, igualó Luis Martell en el 87 y el definitivo fue de Raudy Guerrero en el 90+1.

Academia Puerto Cabello B tuvo fecha libre.

El grupo es encabezado por Lara con 48 puntos, seguido de Barquisimeto con 40, Ureña con 39, Yaracuyanos con 37 y Zamora con 31.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Liga Futve