El Vigía goleó al Barquisimeto

Entre el sábado y el domingo se disputaron los siete encuentros de la jornada en la segunda división del fútbol venezolano.

En el Grupo Centro Occidental, el sábado, Yaracuyanos FC venció 2-1 a Zamora FC B. Víctor Viez en el minuto 45+2 y Jesús Falchetti en el 89 anotaron por el local, Roberth Patiño de penal en el 72 lo hizo por el filial blanquinegro.

El sábado, Deportivo Lara superó 3-0 a Academia Puerto Cabello B. Los goles fueron de Mario Álvarez en el 20, Keny González en el 62 y Ricardo García en el 74.

Atlético El Vigía goleó 5-2 a Barquisimeto SC. Yefferson Colmenarez en el 13, Leonardo Ospino en el 38, 62 y 64, y Yeferson Escudero en el 51 marcaron por el cuadro platanero. José Alexander Rondón en el 25 y Frank Ramos en el 84 fueron los anotadores visitantes.

Atlético Barinas y Ureña SC emparejaron 1-1. Roswar Olivera abrió la cuenta en el 34 y Cristian Contreras igualó en el 52.

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Real Frontera tuvo fecha libre.

El grupo es encabezado por Lara con 42 puntos, seguido de Ureña y Barquisimeto con 39.

En el Grupo Oriental la fecha íntegra se disputó el domingo. Monagas SC B triunfó 0-3 ante Ávila FC. Hernán Salazar en el minuto 17, Moisés Fayuta en el 64 y Deivis Pérez en el 73 anotaron por el filial azulgrana.

Mineros de Guayana y Aragua FC empataron 1-1. El tanto local fue de Diosmer Pacheco en el 27 y el aurirrojo de Víctor Rivero de penal en el 68.

Deportivo Miranda venció 1-3 a Dynamo Puerto. Los goles visitantes fueron de Shola Oduoye en el 3 y 20, y Michell Ramos en el 25. Thiago Olivares descontó en el 90+4.

Bolívar SC tuvo fecha libre.

La zona es encabezada por Monagas y Miranda con 37 puntos, seguidos de Aragua con 28.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Atlético El Vigía