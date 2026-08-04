Paridad en la parte alta de la tabla en la segunda división

Entre el sábado y el lunes se disputaron los siete encuentros de la fecha en la Temporada 2026 de la segunda división.

En el Grupo Oriental, el sábado, Aragua FC venció 1-0 a Bolívar SC. El gol fue de Roberto Sánchez en el minuto 59.

Deportivo Miranda ganó 0-1 ante Ávila FC. El tanto de la diferencia fue de Rodrigo Febres en el 90+6.

Mineros de Guayana y Dynamo Puerto igualaron 0-0.

Monagas SC B tuvo fecha libre.

La zona es encabezada por Monagas y Miranda con 28 puntos cada uno, seguidos de Aragua con 23.

En el grupo Centro Occidental, Academia Puerto Cabello B ganó 5-3 ante Atlético Barinas. Los goles del filial fortinero fueron de Jeriel Fernández en los minutos 7 y 9, Ángel Cassú en el 43, Carlos Caraballo en el 86 y Diego Osorio en el 90+1. Por la visita marcaron Roswuar Olivera en el 3 y Yehová Osorio en el 40 y 90+5.

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Atlético El Vigía superó 1-3 a Real Frontera. Yeremi Parra en el 18, Joel Infante en el 69 y Bryan Duarte en el 90+3 anotaron por el cuadro platanero, descontó Kendry Mendoza en el 90.

Deportivo Lara y Yaracuyanos FC empataron 2-2. Ronaldo Peña en el 66 y Luis Annese en el 81 marcaron por el local, Mateo Guerrero en el 60 y Joshiel Varoni en el 90 lo hicieron por los de San Felipe.

El lunes, Zamora FC B y Ureña SC emparejaron 2-2. Gabriel Estacio en el 30 y Santiago Gómez en el 45 fueron los anotadores del filial blanquinegro. Jesús Colina en el 17 y Yonser Parra en el 75 marcaron por el conjunto tachirense.

Barquisimeto SC tuvo fecha libre.

Ureña se mantuvo en el primer lugar del grupo con 37 puntos, seguido de Lara con 36.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Miranda