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El Grupo Centro Occidental tuvo actividad entre semana

30 de julio, 2026

Este miércoles se disputó la jornada 20 del Grupo Centro Occidental de la Temporada 2026 de la segunda división.

Atlético El Vigía venció 2-1 a Deportivo Lara. Los goles fueron obra de Ronny Salazar en el minuto 45 y Bryan Duarte en el 90+4. Por la visita lo hizo Luis Annese en el 82.

Atlético Barinas superó 3-1 a Real Frontera. Isaac Valencia en el 12, Yehová Osorio en el 29 y Diego Rodríguez en el 90+3 marcaron por el cuadro llanero, descontó Kendry Mendoza en el 81.

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Ureña SC ganó 1-0 a Academia Puerto Cabello B. El tanto de la diferencia fue de Ottoniel Medina en el 83.

Barquisimeto SC triunfó 2-1 ante Zamora FC B. Ángel Flores de penal en el 40 y Fabián Romero en el 90+1 anotaron por el local, Adolfo Uzcátegui descontó en el 90+8.

Yaracuyanos FC tuvo fecha libre.

Ureña asumió el liderato del grupo con 36 puntos, seguido de Lara y Barquisimeto con 35 cada uno, y Yaracuyanos con 25.

Lavinotinto.com
Foto: Prensa Deportivo Lara

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