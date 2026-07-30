El Grupo Centro Occidental tuvo actividad entre semana

Este miércoles se disputó la jornada 20 del Grupo Centro Occidental de la Temporada 2026 de la segunda división.

Atlético El Vigía venció 2-1 a Deportivo Lara. Los goles fueron obra de Ronny Salazar en el minuto 45 y Bryan Duarte en el 90+4. Por la visita lo hizo Luis Annese en el 82.

Atlético Barinas superó 3-1 a Real Frontera. Isaac Valencia en el 12, Yehová Osorio en el 29 y Diego Rodríguez en el 90+3 marcaron por el cuadro llanero, descontó Kendry Mendoza en el 81.

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Ureña SC ganó 1-0 a Academia Puerto Cabello B. El tanto de la diferencia fue de Ottoniel Medina en el 83.

Barquisimeto SC triunfó 2-1 ante Zamora FC B. Ángel Flores de penal en el 40 y Fabián Romero en el 90+1 anotaron por el local, Adolfo Uzcátegui descontó en el 90+8.

Yaracuyanos FC tuvo fecha libre.

Ureña asumió el liderato del grupo con 36 puntos, seguido de Lara y Barquisimeto con 35 cada uno, y Yaracuyanos con 25.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Lara