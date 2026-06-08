Se completó la segunda vuelta en la Liga Futve 2

Entre el viernes y el domingo se disputaron los ocho partidos de la jornada en la segunda división del fútbol venezolano.

En el Grupo Centro Occidental, el viernes, Zamora FC B venció 1-2 a Academia Puerto Cabello B. Johandry Rubio en el minuto 46 y Roberth Patiño en el 56 anotaron por el filial blanquinegro. Descontó Diego Osorio en el 64.

Barquisimeto SC triunfó 1-2 sobre Real Frontera. Franyer Contreras adelantó al local en el 50 y la remontada llegó con Kevin Sequera en el 74 y Miguel Carrasco en el 77.

Atlético Barinas se impuso 1-2 ante Yaracuyanos FC. Yehová Osorio en el 17 y Jean Henríquez en el 20 anotaron por el elenco llanero, con el descuento de Álvaro Buitrago en el 48.

Ureña SC ganó 2-3 ante Deportivo Lara. Ray Montaño en 10 y 81 junto a José Mendoza en el 75 marcaron por el once azucarero. Francisco Flores en el 67 y Henri Pernía en el 88 lo hicieron por el rojinegro.

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Atlético El Vigía tuvo fecha libre.

El grupo es liderado por Lara con 32 puntos, seguido de Barquisimeto con 31, Ureña con 30 y Zamora con 24.

En el Grupo Oriental, Bolívar SC ganó 2-0 ante Deportivo Miranda. Los goles fueron de William Arismendi en el minuto 59 y Rafael Quiñones en el 90.

Monagas SC B superó 1-2 a Aragua FC. Los tantos del filial azulgrana fueron de Maelo Rentería en el 5 y Edgar Carrión en el 78. Por el aurirrojo anotó Miguel Jiménez en el 68.

Marítimo de La Guaira venció 2-1 a Dynamo Puerto. Rodrigo Febres marcó en el 4 y 43 -penal-, por la visita lo hizo Mauricio Montilla en el 85.

El domingo, Ávila FC y Mineros de Guayana empataron 1-1. Brayan Matamoros en el 11 y Mathias Páez en el 74 fueron los goleadores.

La zona es encabezada por Monagas con 27 puntos, seguido de Miranda con 22, Bolívar con 21 y Marítimo con 20.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Mineros de Guayana