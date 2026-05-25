Paridad en las primeras posiciones de los grupos de la Liga Futve 2

Entre el viernes y el domingo se disputaron los partidos de la jornada en la segunda división del fútbol venezolano.

En el Grupo Oriental, el viernes, Monagas SC B venció 2-0 a Ávila FC. Fernando Basante en el minuto 43 y Ronald Rodríguez en el 83 marcaron los goles.

El sábado, Aragua FC superó 2-0 a Mineros de Guayana. Los tantos fueron de Víctor Rivero en el 14 y Ronny Maza en el 18.

El sábado, Marítimo de La Guaira ganó 2-1 ante Bolívar SC. Por el local anotaron Enmanuel Moreno en el 45+2 de penal y Kelvin Pacheco en el 90, por la visita lo hizo Carlos Rojas en el 47.

Deportivo Miranda y Dynamo Puerto igualaron 1-1. La ventaja la puso Arian Moreno en el 1 y Marco Coronado empató en el 18.

En la zona Miranda está en el primer lugar con 22 puntos, seguido de Monagas con 21.

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En el Grupo Centro Occidental, Academia Puerto Cabello B venció 1-2 a Real Frontera. Sleyder Flores anotó en el minuto 74 por el cuadro tachirense, pero el filial fortinero lo hizo con Fabricio Baptista en el 60 y Diogo Morales en el 90+3.

Yaracuyanos FC triunfó 1-0 ante Barquisimeto SC. Álvaro Buitrago hizo la diferencia en el 52.

Ureña SC se impuso 1-2 ante Atlético El Vigía. Ray Montaño marcó en el 38 y 46, descontó Edmilson Angulo en el 57.

Deportivo Lara goleó 4-1 a Zamora FC B. Ronaldo Peña en el 41 y 61, Diego Ladino en el 50 y Hugo Sánchez en el 68 marcaron los goles. Por el filial blanquinegro lo hizo José Flores en el 73.

Atlético Barinas tuvo fecha libre.

El grupo tiene a Lara al frente con 29 puntos, seguido de Barquisimeto con 28.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Aragua FC