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Barquisimeto goleó en la jornada de la segunda división

21 de mayo, 2026

El Grupo Centro Occidental de la Liga Futve 2 disputó este miércoles la jornada 15 de la Temporada 2026.

Zamora FC B venció 3-2 a Yaracuyanos FC. La visita se adelantó por medio de Kevin González en el minuto 33 y Deibert Figueroa en el 55. El filial blanquinegro remontó con José Flores en el 75 y 90+6 -penal-, y Esteban Rincón en el 80.

Ureña SC ganó 1-0 ante Atlético Barinas. El de la diferencia fue de Carlos Navarro en el 80.

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Academia Puerto Cabello B y Deportivo Lara empataron 1-1. Luis Karbowski marcó por el local en el 4 y Henri Pernía igualó en el 65.

Barquisimeto SC goleó 5-0 a Atlético El Vigía. Carlos Gil anotó en el 42, 50 y 59; Joel Infante en el 80 y Fabián Romero en el 86.

Real Frontera tuvo fecha libre.

El grupo es encabezado por Barquisimeto con 28 puntos, seguido de Lara con 26.

Lavinotinto.com
Foto: Prensa Liga Futve

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