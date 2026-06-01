Filial de Monagas subió al primer lugar de su grupo

Entre el sábado y el domingo se disputaron los ocho partidos de la jornada en la segunda división del fútbol venezolano.

En el Grupo Centro Occidental, el sábado, Zamora FC B venció 2-0 a Real Frontera. Los goles fueron de José Flores en el minuto 77 y Esteban Rincón en el 81.

El sábado, Deportivo Lara superó 0-1 a Barquisimeto SC. La diferencia vino con Ronaldo Peña en el 14.

Ureña SC y Yaracuyanos FC empataron 1-1. Los tantos fueron de Carlos Navarro en el 60 y Álvaro Buitrago en el 64.

Atlético Barinas goleó 7-1 a Atlético El Vigía. Wilson Mujica en el 37, Yehová Osorio en el 39 y 62, Isaac Valencia en el 57, Roswuar Olivera en el 66, un autogol de Javier Avella en el 72 y José Moreno en el 82 anotaron por el local. Jonathan Parra descontó en el 68.

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Academia Puerto Cabello B tuvo fecha libre.

Lara es el puntero del grupo con 32 puntos, seguido de Barquisimeto con 28.

En el Grupo Oriental, el sábado, Marítimo de La Guaira ganó 0-1 ante Mineros de Guayana. Víctor Navas marcó el gol en el minuto 47.

Monagas SC B triunfó 2-0 ante Deportivo Miranda. Jeferson Caraballo en el 24 y Ronald Rodríguez en el 77 fueron los anotadores.

Aragua FC se impuso 1-2 ante Dynamo Puerto. Romeo Di Modugno en el 45+2 y Edwards Pereira en el 57 marcaron por el aurirrojo. Klinsmann Yendis lo hizo en el 82 por el local.

Ávila FC y Bolívar SC igualaron 0-0.

Monagas subió al primer lugar de la zona con 24 puntos, seguido de Miranda con 22.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa