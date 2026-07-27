Mineros de Guayana ganó su primer partido de la campaña

Entre el sábado y el domingo se reinició la Temporada 2026 de la segunda división, con los partidos que abrieron la tercera vuelta.

El sábado se jugó la fecha en el Grupo Centro Occidental. Ureña SC goleó 1-5 a Real Frontera. Yonser Parra marcó en los minutos 11, 45+2 y 55, Juan Parra en el 61 y un autogol de Sergio Avellaneda en el 30. Descontó Diego Guillén en el 87.

Academia Puerto Cabello B y Barquisimeto SC igualaron 2-2. Por el filial fortinero anotaron Favio Córdoba en el 45+2 y Yeiker Rebolledo en el 74, por la visita lo hizo Ángel Flores en el 23 y 51.

Deportivo Lara superó 4-1 a Atlético Barinas. Los tantos rojinegros fueron de Mario Álvarez en el 46, Khaya Roudette en el 65, Luis Annese en el 83 y Ronaldo Peña en el 90. Por el elenco barinés anotó Yehová Osorio en el 23.

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Yaracuyanos FC y Atlético El Vigía empataron 0-0.

Zamora FC B tuvo fecha libre.

El domingo se disputó el Grupo Oriental. Mineros de Guayana triunfó 1-2 ante Bolívar SC. Jeremi Machado en el minuto 12 y Elijah Pacheco en el 47 anotaron por el negriazul, descontó William Arismendi en el 90.

Dynamo Puerto y Monagas SC B igualaron 2-2. Por el local marcaron Arian Moreno en el 13 y Francisco Rivas en el 68. Por el filial azulgrana, Jean Peraza en el 27 y 57.

Deportivo Miranda venció 2-1 a Aragua FC. Michell Ramos en el 7 y Radamés Davis en el 33 pusieron en ventaja al dueño de casa, recortó Víctor Rivero de penal en el 80.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Mineros de Guayana