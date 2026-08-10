Monagas B retomó el liderato en el Grupo Oriental

Entre el sábado y el domingo se disputaron los encuentros de la jornada en la segunda división del fútbol venezolano.

En el Grupo Centro Occidental, el sábado, Yaracuyanos FC venció 2-0 a Real Frontera. Los goles fueron de Víctor Viez en el minuto 74 y Santiago Garzón en el 90+2.

Zamora FC B ganó 2-3 ante Atlético Barinas. Adolfo Uzcátegui en el 21 y 29, y Elis Herrera en el 45 anotaron por el filial blanquinegro. Por el dueño de casa lo hicieron Juan Beltrán en el 1 y Yehová Osorio en el 90+5.

Ureña SC y Barquisimeto SC empataron 1-1. Luis Montero en el 88 adelantó a la visita, la igualdad fue de Jesús Colina en el 90.

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Atlético El Vigía y Academia Puerto Cabello B igualaron 0-0.

Deportivo Lara tuvo fecha libre.

El grupo es encabezado por Ureña con 38 puntos, seguido de Lara y Barquisimeto con 36.

En el Grupo Oriental, Bolívar triunfó 1-0 ante Dynamo Puerto. El gol de la diferencia fue de Alexis Rodríguez en el minuto 52.

Monagas SC B superó 1-2 a Mineros de Guayana. Los tantos del filial azulgrana fueron autogol de Ángel Peñaranda en el 48 y gol de Igor Moreno en el 69. Por el local marcó Leomar Urbano en el 60.

Ávila FC y Aragua FC empataron 0-0.

Deportivo Miranda tuvo fecha libre.

La zona es encabezada por Monagas con 31 puntos, seguido de Miranda con 28.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Monagas SC