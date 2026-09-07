Deportivo Lara reafirmó su liderato

Entre el sábado y el domingo se disputaron los siete partidos de la jornada en la segunda división del fútbol venezolano.

En el Grupo Oriental, el sábado, Monagas SC B igualó 2-2 con Aragua FC. Por el filial azulgrana anotaron José López en el minuto 8 y José Carrasco en el 61, por el aurirrojo lo hizo Víctor Rivero en el 56 y 86.

Mineros de Guayana triunfó 2-0 ante Ávila FC. Los goles fueron de Santiago Alegría en el 55 y Carlos Espinoza en el 74.

Bolívar SC se impuso 1-2 ante Deportivo Miranda. Los tantos de la visita fueron de Jholfrank Medina en el 11 y Juan Monsanto en el 87. Descontó Michell Ramos en el 89.

Dynamo Puerto tuvo fecha libre.

La zona es encabezada por Monagas con 39 puntos, seguido de Miranda con 38.

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En el Grupo Centro Occidental, el sábado, Barquisimeto SC goleó 5-1 a Real Frontera. Los goles fueron de José Ferrer en el minuto 6, José Alexander Rondón en el 25 y 32, Ignacio Anzola en el 38 y Diego Rojas en el 67. Descontó Marlon Fernández en el 75.

Zamora FC B venció 3-0 a Academia Puerto Cabello B. Los tantos del filial blanquinegro fueron de Gabriel Estasio en el 54, José Flores en el 77 y Julio Patiño en el 88.

Deportivo Lara superó 0-1 a Ureña SC. El de la diferencia fue de Mario Álvarez en el 4.

Atlético Barinas ganó 1-0 ante Yaracuyanos FC. Yehová Osorio marcó el único de la tarde en el 72.

Atlético El Vigía tuvo fecha libre.

Lara se mantuvo al frente del grupo con 51 puntos, seguido de Barquisimeto con 43.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Lara