Deportivo Miranda goleó a Ávila FC

Entre el sábado y el domingo se disputaron los siete partidos de la jornada en la segunda división del fútbol venezolano.

En el Grupo Centro Occidental, el sábado, Deportivo Lara venció 0-1 a Yaracuyanos FC. El gol fue de Willimger Castillo en el minuto 10.

Zamora FC B superó 0-3 a Ureña SC. Un autogol de Miguel Amaya en el 39 y tantos de Yonder Guevara en el 63 y Leonardo Arenas en el 83 le dieron los puntos al filial blanquinegro.

Atlético El Vigía ganó 3-1 ante Real Frontera. Yefferson Colmenarez en el 73 -penal- y 85, y Joel Infante en el 90+1 marcaron por el platanero. Descontó José Reyes de penal en el 87.

Atlético Barinas triunfó 3-2 ante Academia Puerto Cabello B. Los tantos fueron de Yehová Osorio en el 42 -penal- y 64, y Wilson Mujica en el 87. Jhonaiker Marchán -autogol- en el 62 y Ángel Cassu en el 73 lo hicieron por el filial fortinero.

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Barquisimeto SC tuvo fecha libre.

Lara se mantuvo al frente del grupo con 60 puntos, seguido de Barquisimeto con 47 y Ureña con 45.

En el Grupo Oriental, Bolívar SC y Aragua FC igualaron 1-1. Por el local marcó Gabriel Fermín en el minuto 39 y por el aurirrojo Jhonathan Acosta en el 57.

Deportivo Miranda goleó 4-0 a Ávila FC. Christian Savarese en el 19 y 47, Aron Angulo en el 77 y Marco Coronado en el 79 anotaron los goles.

Dynamo Puerto y Mineros de Guayana empataron 0-0.

Monagas SC B tuvo fecha libre.

El filial azulgrana se mantuvo puntero de la zona con 45 puntos, seguido de Miranda con 41.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Miranda