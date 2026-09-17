Deportivo Lara avanzó a la Fase Final de la Liga Futve 2

Entre el miércoles y el jueves se disputó la jornada 29 en el Grupo Centro Occidental de la segunda división.

El miércoles, Barquisimeto SC venció 0-2 a Zamora FC B. Los goles fueron de Ángel Flores en el minuto 33 y José Alexander Rondón en el 79.

Deportivo Lara batió 3-0 a Atlético El Vigía. Henri Pernía en el 21 y 52 y Ronaldo Peña en el 74 consiguieron las anotaciones.

El jueves, Real Frontera y Atlético Barinas igualaron 1-1. Por el local marcó Josmar Zambrano en el 29 y Argel Sánchez empató en el 90+2.

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Ureña SC ganó 2-3 ante Academia Puerto Cabello B. Los tres goles azucareros fueron de Yonser Parra en el 4, 53 y 68 -penal-. Por el local los hizo Diogo Morales en el 6 y 38.

Yaracuyanos FC tuvo fecha libre.

Lara amarró el boleto a la siguiente instancia, manteniéndose puntero del grupo con 57 puntos. Le siguen Barquisimeto con 47, Ureña con 45, Yaracuyanos con 37 y Zamora con 34.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Lara