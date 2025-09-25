Young Boys de Sergio Córdova goleado en la Europa League

El Young Boys de Sergio Córdova se estrenó en la fase de liga de la UEFA Europa League con una pesada derrota ante el Panathinaikos.

El delantero ingresó en el minuto 66 y fue amonestado, en la derrota 1-4 del cuadro suizo ante el griego.

Córdova disputó su tercer partido en la actual edición de la competición, todos viniendo desde el banquillo, sin goles anotados.

El conjunto del venezolano es el colista de la competición, sin puntos.

Adrián Palacios fue convocado pero no jugó, en el triunfo del Genk belga 0-1 ante el Rangers escocés.

