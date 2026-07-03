Daniel Pereira jugará en el Montreal

El CF Montréal anunció el arribo de Daniel Pereira proveniente del Austin también de la MLS.

«Pereira fue adquirido por 1.4 millones de dólares en General Allocation Money (GAM) de 2026, 700 mil de GAM 2027 y hasta 250 mil en GAM condicional«, detalló el comunicado del cuadro canadiense.

«Como parte de la transacción, Austin FC retendrá un porcentaje del salario de Pereira de 2026 y tendrá un porcentaje de una futura transferencia«, completó la nota oficial.

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Pereira, de 25 años de edad, militó por seis campañas en el Austin, luego de ser elegido como el número 1 del draft universitario.

El internacional vinotinto se unirá a Wikelman Carmona en el plantel del equipo que enfrentará, además de la MLS, el Campeonato Canadiense.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo